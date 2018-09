PADOVA – I genitori lo aspettavano a casa per cena, ma Luca Mattietto è morto in un incidente a bordo della sua moto lungo la strada dei Vivai di Saonara, in provincia di Padova. Il giovane di 24 anni si era recato ad Asiago per una gita in moto con gli amici sabato 8 settembre, ma proprio mentre stava rientrando a casa si è schiantato a terra con la sua Kawasaki 750.

Cesare Arcolini sul Gazzettino scrive che nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due amici che erano con lui e le moto su cui viaggiavano sono finite in terra. Uno dei ragazzi è rimasto illeso, l’altro ferito ma le condizioni di Luca sono apparse subito come le più gravi. Subito sono scattati i soccorsi, ma nonostante il trasporto in elisoccorso del Suem di Padova in ospedale il giovane è morto.

Secondo una prima ricostruzione, le due moto su cui viaggiavano i giovani si sono toccati in corsa e i motociclisti ne hanno perso il controllo cadendo in terra. Uno dei tre è stato investito da un furgoncino che stava transitando lungo la strada. I genitori quella sera lo stavano aspettando a casa, dove il ragazzo avrebbe dovuto cenare con loro. Luca lascia il papà Mariano, la mamma Patrizia e il fratello Jacopo. Il papà ha raccontato a Leggo: