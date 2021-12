Il Covid se lo è portato via in soli 10 giorni: Luca Pettenò, campione di body building pluripremiato a livello italiano e internazionale nelle categorie over, è morto a 55 anni. Era ricoverato all’ospedale di Mirano, in Veneto, dopo aver scoperto di essere stato contagiato.

Pettenò viveva da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, ma era nato e cresciuto a Pianiga (Venezia), città che ora accoglie con sgomento la notizia della sua scomparsa.

Luca Pettenò, poche settimane fa l’ultima vittoria

Solo poche settimane fa Luca Pettenò aveva vinto l’ultimo titolo nella sua categoria di culturista, passione che coltivava fin dall’età di 17 anni.

Di professione era un addetto alla sicurezza nei locali della zona e frequentava da molti anni la palestra Linea Club di Vigonza dove la notizia in poco tempo si è sparsa.

Michela, una delle istruttrici di fitness della palestra, lo ricorda così su Facebook: “Te ne sei andato in punta di piedi – ha scritto – senza fare rumore, lasciando un vuoto incolmabile. La tua casa non sarà più la stessa, noi non saremo più gli stessi. Ciao Luca, ovunque tu sia, rip grande uomo”.

Luca Pettenò, il cordoglio di Pianiga

A Pianiga lo ricordano con affetto come “un gigante buono, un’anima lieve”, ha scritto qualcuno sui social. Il sindaco Federico Calzavara fatica a dare la notizia che “ci ha scosso molto. Come amministrazione ci stringiamo attorno alla famiglia colpita dal lutto”.

“L’invito alle persone – aggiunge – è sempre più quello di vaccinarsi e fare tutti i richiami e la terza dose per evitare queste tragedie”. Luca Pettenò aveva infatti ricevuto la prima dose di vaccino, una decina di giorni fa si era infettato e il decorso della malattia è stato per lui rapido e fatale.

Luca Pettenò non era sposato: lascia la mamma, i fratelli Marco e Massimo e le due sorelle Cinzia e Loretta. I funerali si terranno lunedì 27 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Martino vescovo a Pianiga.