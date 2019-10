Luca Sacchi, i genitori: “Allo stato non ci sono elementi per screditare la versione di Anastasiya”

ROMA – “Ad oggi non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Luca, ma abbiamo deciso di incontrare i giornalisti per correggere il tiro sulla dinamica della vicenda e chiarire alcuni aspetti raccontati in modo non corretto”. Queste le prime parole pronunciate dai genitori di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledì e giovedì scorso davanti a un pub in zona Appio, a Roma, durante una conferenza stampa organizzata all’Appia Park Hotel.

“Allo stato non vi sono elementi certi per screditare la versione di Anastasia la quale, peraltro, ha scelto di affidarsi a un altro legale” sottolinea Salice, uno dei legali della famiglia Sacchi. “Al momento dalle carte in nostro possesso non possiamo sbilanciarci sulla posizione della fidanzata di Luca – ha aggiunto il legale -. Attendiamo lo sviluppo delle indagini per far luce il prima possibile su quanto accaduto quella tragica notte”.

Luca Sacchi, è stata un’esecuzione? E’ stato picchiato lui con la mazza

Quella di Luca Sacchi, il ventiquattrenne ucciso nei pressi di un pub del quartiere Appio Latino, è stata una vera e propria esecuzione? Di certo c’è che più passano i giorni più gli investigatori non credono all’ipotesi di una rapina finita male.

L’autopsia, come raccontano Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani del Corriere della Sera, svela che sulle braccia del 24enne ci sono segni compatibili con la mazza da baseball che Paolo Pirino, uno dei due 21enni accusati dell’omicidio (l’altro è Valerio Del Grosso), ha usato anche contro la 25enne ucraina per provarle a strappare lo zaino che conteneva i soldi per la droga.

E’ lecito ipotizzare, quindi, che Luca Sacchi si sia difeso prima di venir ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Questa ricostruzione però, continuano i giornalisti del Corriere e quelli del Messaggero, sembra incompatibile con quello che si può dedurre dai video girati dalle telecamere di sicurezza.

Nei filmati, infatti, si vede la macchina con a bordo Del Grosso e Pirino imboccare alcune strade contro mano per raggiungere Luca Sacchi e la fidanzata. Un testimone poi racconta che Del Grosso è sceso dall’auto già impugnando la pistola.

Quindi, se c’è stata, quando c’è stata l’aggressione con la mazza?

E’ possibile, questa è la domanda che si pone il Corriere della Sera, che ci sia stata una aggressione precedente e che l’omicidio di Luca Sacchi sia stata una sorta di vendetta?

Fonte: Ansa, Il Messaggero, Il Corriere della Sera.