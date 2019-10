Blitz dice

Report e par condicio non ci azzeccano. Lega protesta: Report parla di Salvini in campagna elettorale per elezioni Umbria, dunque viola par condicio. Argomento truccato: la par condicio se si vota in Umbria c’è solo per interventi e spazi tv relativi a quel voto. Qualunque cosa sia il Savoinigate, par condicio infranta è pretestuosa balla.