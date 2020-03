ROMA – E’ stato liberato Luca Tacchetto, l’italiano rapito in Burkina Faso nel dicembre 2018 assieme alla fidanzata canadese. Contatti sono stati in corso sabato mattina tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo canadese Champagne. L’operazione è stata seguita anche dall’Unità di Crisi della Farnesina.

Luca Tacchetto e la fidanzata Edith Blais erano partiti in auto dall’Italia, attraversando Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e Mali prima di arrivare in Burkina Faso. I due erano scomparsi a dicembre 2018 in un’area del Burkina Faso, nota per essere una roccaforte della cellula locale dell’Isis, lo stesso gruppo responsabile dell’uccisione di quattro soldati americani in Niger l’anno scorso. (Fonte Ansa).