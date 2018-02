ROMA – Luca Traini è stato accolto tra gli applausi al suo arrivo in carcere di Montacuto, in Piemonte. In tanti solidarizzano con lui anche fuori dalla prigione, infatti anche sui social e per strada non manca chi elogia il gesto fatto dall’uomo.

Giancarlo Giulianielli, avvocato di Traini, due giorni fa ha ricevuto la chiamata di un cittadino toscano che si è offerto di collaborare nel pagamento delle spese legali così come diversi gruppi dell’estrema destra. Giulianielli ha informato il suo assistito che ha risposto: “Sono onorato di aver riscosso tanto consenso. Che diano tutto alle famiglie bisognose. Ma che siano famiglie italiane”.

Il ministro della giustizia Andrea Orlando, in visita ai feriti di Macerata ha definito l’accaduto come “il gesto folle di un fascista che ha infangato il tricolore”.