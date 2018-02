MACERATA – “Bravo Luca, sei un giustiziere”. “Bravo Luca, dovevi prendere meglio la mira”. Questi solo alcuni dei commenti positivi alla sparatoria di Macerata. Esattamente. Malgrado i sei migranti feriti, malgrado l’evidente follia del gesto, su Facebook qualcuno, anzi più di qualcuno, racconta Luca Traini come un novello eroe italico. C’è anche chi lo chiama “patriota”. “Patriota”, il termine tornato di moda in questi anni, per via di Marine Le Pen, soprattutto tra la destra e l’estrema destra.

E Forza Nuova non fa fatica a schierarsi apertamente e totalmente con lui. Con una persona che, caricata la sua Glock, è andato in giro a sparare ai migranti per una mattinata paralizzando e assediando una città:

“Sarà politicamente scorretto – si legge nel comunicato delirante di Forza Nuova – sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l’accusa di aver ferito degli immigrati. Questo succede quando i cittadini si sentono soli e traditi, quando il popolo vive nel terrore e lo Stato pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi dell’immigrazione. Mettiamo a disposizione i nostri riferimenti per pagare le spese legali di Luca, a non farlo sentire solo e a non abbandonarlo”.

“Già ci immaginiamo le condanne dell’ANPI – conclude Forza Nuova – degli antifascisti vari e di chi serve la causa della sostituzione etnica. Già sentiamo lo sdegno dei palazzi e dei salotti tv. Noi invece abbiamo nelle orecchie il pianto straziato della famiglia di Pamela e il grido di rabbia di un’Italia che vuole reagire e non morire d’immigrazione”.