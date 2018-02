MACERATA – Lo hanno fermato per le strade di Macerata per lanciare messaggi di solidarietà a Luca Traini, autore delle sparatorie contro i migranti. A raccontarlo è Giancarlo Giulianelli, il legale difensore di Traini, che definisce la sua azione come “scellerata” e parla di “allarmante solidarietà”.

L’avvocato ha condannato apertamente il raid xenofobo del suo assistito, ma è preoccupato per la reazione della popolazione:

“Politicamente c’è un problema — ha detto Giulianelli —: mi ferma la gente a Macerata per darmi messaggi di solidarietà nei confronti di Luca. È allarmante ma ci dà la misura di quello che sta succedendo”.

Per Giulianelli il problema è che la politica non è stata in grado di trovare soluzioni alla questione migranti: