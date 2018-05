MACERATA – Luca Traini non si pente della sparatoria a Macerata e interrogato nel carcere di Ancona lo scorso 6 febbraio punta il dito contro Matteo Renzi: “E’ colpa sua se sono estremista”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Lo sparatore di Macerata, che ha imbracciato la pistola per “vendicare” l’omicidio di Pamela Mastropietro e sparato contro alcune persone di colore che camminavano per la città non rinnega quello che ha fatto, ma smentisce il movente razzista:

“Io non rinnego quello che ho fatto – si sente nelle registrazioni pubblicate dal quotidiano Il Tempo -: volevo colpire gli spacciatori, come quello che ha venduto la droga a Pamela Mastropietro. Non è colpa mia poi se a Macerata gli spacciatori sono tutti neri”.

Traini ha poi sottolineato che è dispiaciuto per aver colpito la ragazza di colore:

“Io volevo colpire solo maschi dell’età dello spacciatore presunto uccisore di Pamela”.

Lo sparatore è stato collegato ad ambienti di estrema destra, una radicalizzazione che Traini imputa a Renzi: