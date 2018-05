ROMA – Prima il sindaco di Jesolo, poi il presidente della Regione Veneto Zaia: sono arrabbiati perché, e non è la prima volta, le previsioni apocalittiche sul meteo rivelatesi infondate terrorizzano e scoraggiano le persone che rinunciano al week end al mare danneggiando gli operatori turistici.

“Io sono arrabbiato con questi del meteo. O pubblicano le previsioni accompagnate dalla percentuale di attendibilità delle stesse, soprattutto in televisione, oppure dovremmo chiedere i danni a questi signori. Questo fine settimana era previsto un disastro, tra temporali e maltempo, invece alla fine le spiagge erano piene di gente che si abbronzava”, ha dichiarato Luca Zaia.

E ha affacciato l’ipotesi di fare causa ai siti meteo per costringerli perlomeno ad evitare l’assertività con cui vengono maneggiati dati del tutto ipotetici: “Noi viviamo di turismo – dice Zaia – è la prima industria in Veneto: 17 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze, 32 milioni solo nelle spiagge, che domenica erano al collasso. Non è possibile che ci svuotino gli alberghi assicurando che il giorno seguente pioverà. Come funzionano queste previsioni? È un grosso problema, che causa serie difficoltà a chi lavora”.