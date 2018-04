ROMA – Bocciatura per tre studenti coinvolti nella vicenda delle minacce al professore dell’Itc di Lucca, finite poi in rete. E’ quanto ha deciso il consiglio di istituto riunitosi oggi, sabato 21 aprile.

Per altri due studenti ha confermato la sospensione fino al 19 maggio, ammettendoli però agli scrutini.

Il verdetto arriva il giorno dopo le perquisizioni effettuate dalla polizia nei confronti dei sei alunni, tutti minorenni. Sequestrati gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, i loro cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire l’insegnante. Gli indagati dovranno rispondere anche del tentato di furto del tablet contenente i dati scolastici, che uno di loro ha provato a sottrarre al docente che si rifiutava di dargli un voto superiore al suo rendimento.

Nei prossimi giorni seguiranno gli interrogatori dei sei ragazzi. Alla fine, è stato deciso di contestare loro, oltre al reato di concorso in violenza privata e minacce, in quanto ritenuti responsabili di un’azione volta ad umiliare e dileggiare il professore, anche il tentato di furto del tablet con il registro elettronico. Il professore, intanto, è stato ascoltato dalla polizia giudiziaria, come persona informata sui fatti.