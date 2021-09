Lucca Comics & Games 2021: quanto costano i biglietti, dove acquistarli, date, giorni e orari

Quest’anno si potrà assistere al Lucca Comics & Games 2021 dal vivo. Cioè in presenza. Mentre ovviamente lo scorso anno non era possibile a causa del Covid.

Lucca Comics & Games 2021, dove acquistare i biglietti e quanto costano

I biglietti per il Lucca Comics & Games 2021 potranno essere acquistati unicamente on line. Come sta avvenendo anche per i biglietti delle partite di calcio. Nello specifico, saranno acquistabili dalle ore 15:00 del 21 settembre 2021. Dove? Sul sito internet luccacrea.vivaticket.it.

Quante persone potranno entrare al giorno nel Lucca Comics & Games 2021

Come detto, l’edizione 2021 sarà in presenza. Nello specifico, potranno accedere alla manifestazione ventimila visitatori al giorno. Questo sarà possibile perché ci sono ben 15 aree che garantiranno il distanziamento sociale tra le persone.

Quanto costano i biglietti

Il prezzo varia. Infatti i biglietti del fine settimana costano di più. Nello specifico, i biglietti per venerdì 20 ottobre e lunedì 1 novembre costano 20 euro. Mentre i tickets per sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre costano 22 euro. Ci saranno anche dei biglietti speciali, i “Level Up”, che garantiscono tour ed altri benefici non garantiti ai possessori dei biglietti normali.

Ci saranno biglietti omaggio per disabili e minori nati dal 2010 e biglietti ridotti per gli accompagnatori dei disabili e gli over 65.

Giorni e orari

Venerdì 29 ottobre dalle ore 11.30 alle 20.30, sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre dalle ore 9:00 alle 19:30.