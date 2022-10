E’ esplosa una palazzina a Lucca, quasi certamente a causa di una fuga di gas. Una persona è morta mentre una donna incinta è stata tratta in salvo, si cercano altre tre persone sepolte dalle macerie. L’edificio, di due piani e suddiviso in due unità abitative, si trova a Torre, vicino alla Strada provinciale 1 in via per Camaiore.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare l’incendio che si è sviluppato a seguito dell’esplosione, hanno estratto dalle macerie una donna incinta che è stata affidata al personale sanitario del 118. Si sta ora verificando la presenza di altre tre persone, due anziani e una persona di 17 anni che potrebbero essere sotto le macerie.

Sul posto il 118 con l’elicottero Pegaso, il 118 con automedica e due ambulanze. Si stanno portando anche le unità cinofile e lesquadre Usar.

I detriti sono finiti anche sopra un pullmino in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all’ospedale di Lucca, una per trauma cranico, l’altra per escoriazioni.

