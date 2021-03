Lucca, neonata in coma: è positiva a metadone e ha tracce di cocaina. Indagata la madre: il metadone le è stato dato (Foto d’archivio Ansa)

Neonata in coma per arresto respiratorio all’ospedale di Lucca. La neonata, di 40 giorni, è risultata poi positiva a metadone e aveva anche tracce di cocaina nel corpo. La polizia di Lucca, spiega la questura, in base agli elementi raccolti ha indagato la madre della piccola.

Lucca: neonata in coma, è positiva a metadone e cocaina

La bimba è arrivata in ospedale a Lucca, portata dai genitori, l’11 marzo, venendo poi trasferita a Pisa. Dalle analisi è emerso un tasso di metadone pari a 1.644 ng\ml e di cocaina di 74 ng/ml. Per entrambe le sostanze si è positivi quando il dato supera 100. “È apparso evidente che a fronte di un dato così elevato alla neonata sia stato somministrato metadone“.

La piccola, tuttora ricoverata, in una prima fase è stata anche intubata. Ora respira da sola, spiega sempre la polizia che ha avviato accertamenti con la squadra mobile il 12 marzo. Gli esami a cui la piccola è stata subito sottoposta non avrebbero mostrato alterazioni tali da suggerire una possibile causa nè “erano visibili elementi riconducibili a possibili eventi traumatici”. Poi, “a seguito degli accertamenti effettuati dagli investigatori – si spiega dalla polizia -, alla neonata sono state effettuate le analisi delle urine alla ricerca di sostanze stupefacenti”.

Neonata positiva al metadone: i genitori hanno detto che respirava male nel lettino

Gli accertamenti hanno fatto emergere un tasso di metadone in base al quale la bambina è risultata positiva a questa sostanza (non anche alla cocaina contrariamente a quanto scritto in precedenza. Il tasso di cocaina rilevato è stato i 74 ng/ml, si è positivi quando supera 100).

Da quanto riferito sempre dalla polizia i genitori, due giovani, avrebbero spiegato di aver trovato la neonata nel lettino che respirava male e per questo l’avrebbero poi accompagnata in ospedale. Dagli accertamenti svolti gli investigatori hanno anche appreso che la mamma non allatta la bambina. “Sulla base degli elementi investigativi è stata indagata la mamma della neonata”.