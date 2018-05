Lucca, nonni corrono dalla nipotina appena nata. Si schiantano in auto e muoiono

LUCCA – Corrono dalla nipotina appena nata. E i nonni, Aldo Belluomini, 66 anni, e Gabriella Massei di 64 anni, si schiantano e muoiono.

L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, poco dopo le 14,30, sulla provinciale Lodovica in provincia di Lucca.

L’auto con a bordo i due coniugi, nel tratto fra il centro di Borgo a Mozzano e la frazione di Pian della Rocca, si è schiantata contro un furgone.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Panda Rossa, per cause ancora da chiarire, ha sbandato, ha urtato un primo veicolo e poi si è schiantata contro un furgone.

Quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul posto, per loro non c’era più nulla da fare. Ad avvisare i parenti che attendevano i nonni all’ospedale di Barga è stato un assistente della polizia locale dell’Unione dei Comuni parente delle vittime, tra i primi ad arrivare sul posto e a fare la terribile scoperta. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca in codice rosso invece il conducente del furgone, un 46enne. L’uomo ha riportato diversi traumi e costole fratturate ma, dopo gli accertamenti clinici, i medici hanno decretato che non è in pericolo di vita.