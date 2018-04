LUCCA – Parla il prof bullizzato all’Itc Carrara di Lucca: “Si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole, ma limitato pur nella sua gravità, ma ne avete fatto una cosa troppo grande e straordinaria”.

Il docente di italiano e storia sminuisce l’aggressione fatta da tre studenti della sua classe dell’istituto tecnico che gli hanno chiesto di mettersi in ginocchio, lo hanno minacciato con un casco e gli hanno detto “puzzi di me***”. E spiega che lo studente protagonista del video del “mi metta 6 e in ginocchio” gli ha chiesto scusa.

Intervistato dalla Gazzetta di Lucca, il professore, che ha scelto di restare anonimo, ha detto:

Guardi, si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole, ma limitato pur nella sua gravità, ma ne avete fatto una cosa troppo grande e straordinaria al punto che non capiamo tutto questo vostro interesse per un fatto che non può essere generalizzato. Non mi sembra il caso di aumentare la portata di quanto avvenuto.