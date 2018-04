LUCCA – Il consiglio della classe dell’Istituto ITC Carrara di Lucca dove si sono verificati diversi episodi di bullismo registrati dagli studenti e poi diffusi sul web avrebbe chiesto di bocciare cinque studenti coinvolti nell’aggressione, ripresa e pubblicata online, ad un professore.

Il consiglio di classe si è svolto e però nella scuola collegata, l’Istituto tecnico per geometri ‘Lorenzo Nottolini’. I provvedimenti richiesti nel consiglio di classe dovranno essere poi confermati dal consiglio di istituto in programma domani mattina, 21 aprile.

Per 5 studenti è stata richiesta la sospensione la cui durata comporterà la bocciatura, mentre per un sesto studente niente scuola per 15 giorni.