LUCCA – Uno studente ha minacciato e aggredito un professore perché gli mettesse sei in pagella e l’episodio è stato filmato e messo in rete.

L’aggressione dello studente “bullo” ai danni dell’insegnante è avvenuto all’Itc Carrara di Lucca. Il ragazzino ha minacciato il professore e gli ha urlato contro per farsi cambiare il pessimo voto appena ottenuto in una verifica, scrive Laura Sartini sul quotidiano La Nazione:

“«Prof non mi faccia arrabbiare – gli ha urlato contro alla cattedra – Metta sei». E poi puntandogli il dito in faccia: «Lei non ha capito niente. Chi comanda qui? Si metta in ginocchio». La classe ride, e qualcuno riprende con il telefono cellulare pensando di estendere il clima di «goliardia» agli utenti social. In effetti il video rimbalza da più parti, e poi arriva ai vertici della scuola. «Saranno presi provvedimenti, ci sono già 2-3 procedimenti disciplinari in corso – annuncia il presidente, professor Cesare Lazzari –. Un fatto gravissimo, l’insegnante è sconcertato. Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall’interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sè»”.

L’Ufficio scolastico è stato informato della situazione e l’episodio è avvenuto in una classe particolarmente problematica in cui l’istituto aveva avviato da tempo percorso psicologico specifico:

“«Non siamo abituati a episodi di questo tipo – sottolinea il dirigente –, lavoriamo sempre molto sugli aspetti psicologici che anche in questo caso non erano stati trascurati»”.

Un altro episodio, scrive La Nazione, si è verificato anche nella scuola media Da Vinci di San Concordio, dove uno studente è stato aggredito da 5 bulli: