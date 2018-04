LUCCA – Tre studenti, tutti minorenni, dell‘ITC Carrara di Lucca sono indagati per l’aggressione verbale al professore oggetto di un video postato sul web.

Nel video si vede uno dei tre mentre grida al docente, insegnante di italiano e storia di 64 anni, di mettergli “6 e mettiti in ginocchio”.

Nell’individuare i tre indagati, polizia postale e Digos hanno proceduto d’ufficio e oggi, 18 aprile, il preside della scuola ha anche presentato formalmente una denuncia.

Nel frattempo il protagonista della vicenda si è scusato con il professore. La notizia del prof minacciato e offeso era stata pubblicata da alcuni quotidiani. Come prima sanzione per i responsabili, al di là delle indagini, sarà il consiglio di classe a decidere quale sarà la punizione scolastica più adeguata rispetto al comportamento dei ragazzi nei confronti del docente e, in generale, della scuola.