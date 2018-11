LUCCA – Un’auto pirata nella notte tra mercoledì e giovedì 1 novembre, intorno alle 4, sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca) ha travolto tre giovani mentre erano sulle strisce. Tutto è successo dopo una festa di Halloween, davanti alla discoteca “Seven”.

La vettura, che forse aveva quattro persone a bordo, è fuggita. Una ragazza di 34 anni è ricoverata all’ospedale ‘Versilia’ in gravi condizioni. Un ragazzo è in ospedale a Livorno ma non risulta in pericolo di vita. Il terzo giovane ha avuto conseguenze meno gravi. Sono tutti studenti originari della Sardegna che stavano uscendo da un locale. In quel momento pioveva. Gli investigatori delle sezioni della Polstrada di Lucca e Viareggio stanno esaminando anche i filmati di telecamere.