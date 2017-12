CATANIA – Le hanno trovate ormai senza vita nella loro abitazione a Ramacca, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto sono presenti i carabinieri a cui la Procura di Caltagirone ha delegato le indagini.

Le due vittime sono sorelle: Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, assassinate con diverse coltellate in più parti del corpo. I carabinieri privilegiano la pista della rapina, anche perché la casa è stata trovata a soqquadro. A meno che, ipotizzano gli investigatori, il disordine non sia stato simulato per sviare le indagini.

Le due donne, nubili e casalinghe, vivevano in un’abitazione vicino alla villa comunale insieme a una terza sorella, un’insegnante che al momento del duplice delitto era a scuola. E’ stata lei, tornando a casa, a scoprire la strage.