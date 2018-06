ROMA – Luciana Alpi, la mamma della giornalista Ilaria uccisa il 20 marzo 199a a Mogadiscio, è morta il 12 giugno a Roma. La donna aveva 85 anni e da giorni era ricoverata in ospedale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Luciana cercava da 24 anni la verità sull’omicidio della figlia, uccisa in Somalia insieme al collega Miran Hrovatin. Proprio in questi giorni il gip di Roma si deve pronunciare sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura sull’inchiesta per i fatti di 24 anni fa.

Walter Verini, deputato del Pd, ricordando Luciana Alpi ha dichiarato: “La scomparsa di Luciana Alpi provoca un dolore grande, vero. Era una donna straordinaria, forte. Che insieme al suo Giorgio e poi da sola, ha combattuto con tutte le forze per sapere la verità sull’omicidio di sua figlia Ilaria. Se ne è andata con un altro grande dolore: è stato impedito di conoscere quella verità. Ora spetta a questo Paese, spetta a tutti noi continuare la sua battaglia”.

Debora Serracchiani, deputata del Pd, dopo aver appreso della morte della mamma di Ilaria Alpi, ha scritto su Twitter: “La mamma di #IlariaAlpi se n’è andata senza aver ricevuto nemmeno il piccolo sollievo della verità. Le istituzioni e tutti noi dobbiamo sentire il peso di un dovere morale: non lasciare sola #LucianaAlpi e continuare tener viva volontà di giustizia e memoria di una morte assurda”.