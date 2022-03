Ludovica Visciglia è morta in ospedale per le gravi ferite riportate in seguito ad una caduta dal Tagadà. Secondo quanto scritto da Federica Cravero su torino.repubblica.it, ci sarebbe un video che farebbe chiarezza sull’accaduto. In altri termini, secondo torino.repubblica.it, la ragazza potrebbe aver sbattuto la testa contro un albero che si trovava a pochi passi dalla giostra.

E’ morta in ospedale a Novara la quindicenne che sabato sera, a Galliate, era rimasta ferita dopo essere caduta da una giostra. La ragazza, residente in un paese vicino, era stata ricoverata in condizioni disperate in rianimazione.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia locale, che ha posto sotto sequestro la giostra: si tratta di un “Tagadà”, una sorta di catino che ruota a forte velocità e durante la rotazione viene inclinato facendo sobbalzare chi è all’interno.

L’incidente è avvenuto attorno alle 23. La giovane avrebbe perso l’equilibrio cadendo all’interno del Tagada come altri ragazzi che le stavano vicino. Sono stati loro, alla vista del sangue che la ragazza perdeva dal volto a chiedere di fermare la giostra.

Sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri. Il luna park, allestito per la festa di S. Giuseppe, era al primo giorno di apertura. Il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio, ha dichiarato che sono in corso verifiche per capire le modalità dell’incidente.

La raccolta delle testimonianze dei ragazzi presenti sul Tagadà e dei proprietari della giostra è proseguita per tutta la notte. Per decisione del sindaco il luna park è stato chiuso per la giornata di oggi. Si è svolto oggi il sopralluogo del pm al luna park di Galliate (Novara) in cui sabato sera è caduta da una giostra la quindicenne Ludovica Visceglia, morta poi in ospedale per le ferite riportate.

Due gli indagati, il proprietario della giostra ‘Tagadà’ e il figlio 17enne, che sembra stesse manovrando la giostra al momento dell’incidente. Le loro posizioni sono al vaglio della procura di Novara e di quella per i minori di Torino.

Oggi, intanto, è iniziata la smobilitazione del luna park, “Ho firmato l’ordinanza di chiusura. Riteniamo sia un gesto doveroso in rispetto di Ludovica e della sua famiglia. C’è una ragazzina di 15 anni morta. Ci vuole silenzio e rispetto”, spiega il sindaco Claudiano Di Caprio.

“C’è un’inchiesta in corso e non posso dire nulla in merito – aggiunge il primo cittadino -. Aspettiamo che la magistratura faccia tutte le verifiche. Tanti sindaci del Novarese mi hanno chiamato per capire e esprimere solidarietà, essendo quello della sicurezza delle attrazioni un problema comune”.