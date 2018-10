PIACENZA – E’ stato trovato ormai senza vita Vittorio Co’, l’uomo piacentino di 73 anni, cardiopatico, che nel tardo pomeriggio di martedì 9 ottobre era stato dato per disperso nei boschi della Val d’Arda, nel comune di Lugagnano, in provincia di Piacenza.

Co’ aveva accusato un malore mentre stava cercando castagne in collina: con il cellulare era riuscito a chiedere aiuto, fornendo una vaga indicazione del luogo. Da quel momento, però, non ha più risposto al telefono. Per cercarlo sono intervenuti anche i nuclei specializzati dei vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le squadre lo hanno trovato solo dopo qualche ora, quando era già buio.

L’uomo è stato ritrovato intorno alle 19:30: era riverso a terra all’ingresso di una piccola carraia, con accanto la sua borsa piena di castagne appena raccolte. L’infermiere del 118 e i volontari hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco, ma purtroppo per Co’ non c’era più nulla da fare.