Lugo, si innamora del prete e lo perseguita: arrestata 47enne. Aveva anche affittato casa sopra quella del sacerdote

Si innamora del parroco e lo perseguita. Arrestata una 47enne di origine croata e residente a Lugo, Ravenna. La donna, operatrice socio sanitaria, è stata arrestata lunedì dopo l’ennesimo episodio di stalking nei confronti del sacerdote della parrocchia lughese di San Gabriele Arcangelo.

Il prete – come raccontano i giornali locali – dopo la messa si era fatto scortare a casa da alcuni fedeli: ma verso le 19 la donna aveva suonato al suo campanello per l’ennesima volta.

Lugo, la 47enne: “Lo amo tantissimo, con tutto il cuore”

“Lo amo tantissimo, con tutto il cuore”, ha poi detto la donna davanti al giudice che ne ha convalidato l’arresto imponendole il divieto di avvicinarsi al don, all’abitazione di lui e alla chiesa a meno di 500 metri e vietandole di comunicare con il sacerdote con qualsiasi mezzo, sia telematico che cartaceo.

Tutto era iniziato nel 2018 quando il prete era sacerdote in un’altra parrocchia. Lui ha sempre respinto le avances della donna:

Lugo, il sacerdote: “Ho cercato di sopportare fino all’ultimo”

“Ho cercato di sopportare fino all’ultimo – si è limitato a dire il don con rammarico – le ho sempre dato consigli buoni: non sono contento per l’esito della vicenda ma lo sono per il fatto che da questo momento lei possa finalmente prendersi cura di se stessa”.

Nel tempo la 47enne era arrivata a una vera e propria ossessione nei confronti del prete tra pedinamenti, messaggi, telefonate, raccolta di informazioni, lettere e anche un appartamento preso in affitto sopra a casa del sacerdote.