Lui si innamora del marito di lei e si presenta in ufficio con l’abito da sposa

Lui si è perdutamente innamorato del marito di lei e così si è presentato sul posto di lavoro della donna portando un abito da sposa. Il tutto e dicendole – davanti ai testimoni allibiti – che lui lo avrebbe indossato per sposare il marito della signora una volta che i due si fossero lasciati. È accaduto in un centro della Valle dei Santi, in provincia di Frosinone, ed è stato solo uno degli episodi messi in atto dall’uomo che si era invaghito del marito della signora e per questo faceva di tutto per farli separare. Il fatto è venuto alla luce quando i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 60enne: lo hanno arrestato con l’accusa di avere molestato la coppia di coniugi. Marito e moglie, stanchi dei continui episodi con cui cercava di farli separare, avevano informato i carabinieri.