E’ morto in un incidente in moto al rientro a casa dal lavoro Luigi Florean, agente della polizia locale di Bibione (Venezia), 33 anni e un figlio piccolo.

Incidente in moto: muore Luigi Florean, agente di polizia locale a Bibione

A dare l’allarme era stata la moglie, non vedendolo rientrare. Aveva chiamato il suocero, anche lui agente di polizia a Venezia, che si era attivato per cercare il figlio. E lo ha trovato morto.

Florean ha perso la vita in un incidente dopo un sottopasso ferroviario: la sua moto è sbandata vicino ad una curva, finendo contro un albero e poi in un fosso.

Il cordoglio dei colleghi e del sindaco

Dolore tra i colleghi di Luigi Florean, in servizio tra San Michele e Fossalta di Portogruaro (Venezia). “Luigi era un ragazzo straordinario sia per quanto riguarda l’aspetto umano che professionale. Era una bella persona siamo ancora sotto shock per questa tragedia”, ha dichiarato in una nota il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto. “La scomparsa di Luigi Florean lascia un grande vuoto in noi. Era legato al servizio e alla divisa, e con i colleghi era in sintonia e lavorava attuando in pieno il gioco di squadra. Siamo vicini alla figlia in questo difficile momento”.