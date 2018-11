MADRID – Luigi Scrima, 39enne di Lugo (provincia di Ravenna), ex compagno di cella in Italia di Norbert Feher (alias Igor il russo), è stato arrestato in Spagna. Ne dà notizia l’edizione ravennate del Resto del Carlino.

Nei suoi confronti è stato eseguito un mandato di arresto europeo chiesto dalla Procura di Ravenna con il procuratore Alessandro Mancini e il pm Daniele Barberini. Due le circostanze che hanno portato al provvedimento: un cumulo di pena di un anno e otto mesi per vecchie vicende e l’essersi sottratto all’affidamento in prova ai servizi sociali, varcando il confine e andando nella zona di Valencia, nei giorni della fuga di Norbert Feher. Il killer, latitante per otto mesi, venne arrestato a metà dicembre sempre in Spagna, ma in Aragona.

A giorni Scrima, difeso dall’avvocato Pierluigi Barone, in contatto con i legale d’ufficio spagnolo, dovrebbe essere consegnato alla Polizia italiana. Nei mesi scorsi in un’intervista raccontò di essere divenuto una sorta di “esca” per la cattura di Igor, ma disse di non essere mai stato suo complice, né di sapere dove fosse il serbo durante la latitanza.