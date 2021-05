Luisa Gibellini, l’ex moglie di Carlo Ancelotti morta a 63 anni dopo una lunga malattia

E’ morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie dell’allenatore Carlo Ancelotti: era malata da tempo e le sue condizioni si sono aggravate nei giorni scorsi. Tanto è vero che Ancelotti è partito subito per l’Italia dopo la sconfitta del suo Everton contro il Manchester City per starle accanto. Carlo e Luisa hanno avuto due figli, Davide e Katia, il primo assistente del papà in Inghilterra e la seconda moglie del nutrizionista del club dell’Everton.

Luisa Gibellini e il rapporto con Carlo Ancelotti

Luisa Gibellini è stata accanto a Carlo Ancelotti fin da quand’erano ragazzini e lo ha seguito a lungo durante la sua carriera. Era una grande sportiva: ricevitrice di softball prima e portiere di calcio poi, ma anche appassionatissima di tennis, passione poi trasmessa anche a Carlo. Spesso era lei che lo accompagnava da casa al campo di Milanello (e ritorno), ma non in auto, bensì in elicottero. Come ricorda La Gazzetta dello Sporto, aveva preso infatti il brevetto di pilota nel 1999, a Reggio Emilia, quando Carlo allenava la Juventus. Anche in occasione della famosa partita Perugia-Juventus del 14 maggio 2000, quella del diluvio e della sconfitta che costò lo scudetto a favore della Lazio, fu lei a riportarlo nella loro casa nel Parmense con l’elicottero. Dopo la separazione, nel 2014 Carlo si è risposato con Mariann Barrena McClay a Vancouver, città natale della sposa.