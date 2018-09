ROMA – È morta Luisa Mann Buoni, cantante rock e speaker di Radio2. La notizia, diffusasi sui social network in mattinata, è stata purtroppo confermata in ambienti di Radio Rai. Con un passato da cantante rock in diverse formazioni, aveva lavorato a lungo anche per Radio Rock.

Sui social il cordoglio dei colleghi, tra cui Acampa che ha lavorato con lei fino a poche settimane fa: “Hai realizzato il tuo sogno di tornare in radio, lì dove avevi iniziato. L’hai fatto da grande professionista e da grande donna perché tu SEI e sarai per sempre GRANDE. Ho avuto l’onore di esserti accanto e ho imparato tanto ascoltandoti, guardandoti. A volte mi incantavo mentre parlavi in diretta al microfono. A volte mi raccontavi della tua vita da film e avrei voluto non finisse mai. Al tuo concerto rimasi a bocca aperta per la tua bravura, la tua anima bella. Fa male questo vuoto Luisa. Fa così male che mi manca l’aria. E’ come un vuoto radiofonico che solo la tua voce potrebbe riempire e sapere che non ci sei più mi paralizza. RIP mia unica e speciale commessa viaggiatrice e che questo tuo viaggio ti sia lieve”.