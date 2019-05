BRESCIA – Incendio in appartamento a Lumezzane, in provincia di Brescia. E’ successo questa mattina, venerdì 17 maggio, poco prima dell’alba: una persona è morta e altre 5 sono state tratte in salvo. Lo riferisce il 118, che alle 5.30 ha risposto a una chiamata di emergenza nella frazione di San Sebastiano.

Stando alle prime informazioni, sono sei le persone coinvolte, delle quali cinque non hanno avuto bisogno di cure mediche mentre una, all’interno della casa andata a fuoco, è stata trovata senza vita. Nell’appartamento viveva una famiglia, padre, madre e figlia. Le due donne sono riuscite a mettersi in salvo mentre l’uomo è rimasto intrappolato nel solaio da dove provenivano le fiamme. Il corpo era completamente carbonizzato, quando è stato rinvenuto.

Le operazioni di spegnimento, che coinvolgono diverse squadre dei vigili del fuoco da Brescia, Gardone Valtrompia e dai vari distaccamenti volontari della zona, sono ancora in corso. (Fonte: Ansa)