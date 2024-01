Lunedì 15 gennaio è il blue monday, il giorno più triste dell'anno. Occhio al... triptofano

Lunedì 15 sarà il giorno più triste dell’anno. Prendete il calendario, se esistono ancora, e segnate la data in rosso. Forse meglio usare lo smartphone. Calendario di carta o meno comunque preparatevi.

Lunedì, infatti, è il blue monday ovvero quello che sta passando alla storia come il lunedì più triste dell’anno. Ogni anno questo sfortunato lunedì viene messo alla gogna. Ma povero lunedì 15 gennaio. Cos’è questo pregiudizio? Perché viene considerato il lunedì più triste?

Perché lunedì 15 gennaio sarà il giorno più triste dell’anno?

Tutta colpa sembra di un’equazione sviluppata da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, che, prendendo in considerazione le varie sfortune di questo periodo stralunato moltiplicate per le varie congiunzioni astrali tra cui la fine delle feste, le temperature basse e le poche ore di luce, avrebbe identificato nel terzo lunedì di gennaio il giorno in cui la tristezza raggiunge il massimo della sua potenza. Un po’ come avviene nelle canzoni del sempre allegro Mariottide.

Attenti al.. triptofano

E il cattivo umore, dicono gli psicologi, si farà sentire anche nell’intimità della coppia.

Qui più che scienza sembra astrologia. Come si possa determinare l’umore di miliardi di esseri umani in base a una non meglio precisata equazione è poco chiaro.

Ma Cliff Arnall, evidentemente, non ama il 15 gennaio. E a quanto pare non solo lui. La SIA, infatti, niente meno che la Società Italiana di Andrologia, si legge nelle varie agenzie, consiglia ai poveri maschietti una dieta sana ricca di tal triptofano. Un amminoacido essenziale, spiegano gli esperti, che aiuterebbe ad aumentare il contenuto della serotonina. Il rischio, dicono, è quello di farsi trovare impreparati a letto proprio per colpa della troppa tristezza.

Quindi cari maschietti, occhio al triptofano. Cercatelo ovunque. Qualunque cosa sia.