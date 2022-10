Il lupo è tornato da circa due anni nel Parco Nazionale del Circeo e l’ente che gestisce l’area che si trova nel basso Lazio stila un vademecum in caso di incontri ravvicinati con un’esemplare. Poche e chiare regole affidate al portale del Parco per salvaguardare escursionisti ma anche questa specie affascinante e protetta “dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea”. Normativa che vieta di uccidere o cacciare il lupo.

Lupi nel Parco Nazionale del Circeo

I lupi non considerano gli esseri umani come prede e non attaccano, avvisa l’Ente Parco. Sono però diffidenti e, se possono, si tengono a distanza di sicurezza. “In Italia, dove si registra la presenza di lupi anche nelle zone più antropizzate, gli avvistamenti restano poco frequenti e non sono mai stati documentati incidenti con persone negli ultimi settant’anni” si legge nel vademecum.

Parlare a voce alta e agitare le braccia

“Come per tutti gli animali selvatici, non bisogna avvicinarsi o lasciare a disposizione del cibo. Nella maggior parte dei casi il lupo si allontana spontaneamente”. Ma nel caso il lupo non si allontanasse “basterà parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia per allontanare l’animale”.

Eviatare di seguirlo e cani al guinzaglio

“Una volta che il lupo si è allontanato, evitare di seguirlo o di interferire con il suo comportamento”. Ancora si consiglia di non disturbare il lupo se sono presenti dei cuccioli oppure se sta mangiando. In caso di presenza di più esemplari “è consigliato restare in silenzio o osservare senza interferire”.

Se si è proprietari di un cane è importante sottolineare che è vietato lasciarlo vagare senza guinzaglio perchè i lupi, infatti, potrebbero identificarli come rivali, ferirli o addirittura ucciderli. Per questo ‘Ente Parco ha emesso una specifica ordinanza per regolamentare l’accesso con i cani all’interno del territorio del Parco Nazionale del Circeo. L’Ente Parco ha accertato la presenza di un solo branco e il numero di individui è stabile.

Le caratteristiche del branco di lupi

In media il branco è formato da 5-6 individui che occupano e difendono un vasto territorio, circa 200 kmq. I cuccioli nascono in primavera e all’età di un anno lasciano il luogo d’origine alla ricerca di nuovi territori. Il branco difende il proprio territorio allontanando o uccidendo i lupi di altri branchi che tentano di avvicinarsi.

Forse dovresti anche sapere che…