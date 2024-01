Due lupi trovati morti sul ciglio della strada: il sospetto di un avvelenamento per vendetta. Le due carcasse sono state rinvenute nel primo pomeriggio di ieri, 7 gennaio, lungo la Lecce – San Cataldo, come fa sapere Il Corriere della Sera. Forse gli esemplari potrebbero aver attaccato un allevamento della zona, scatenando la risposta armata di qualche allevatore. Ma si tratta solo di un’ipotesi.

A trovare i due lupi un ciclista di passaggio

Ad avvistare gli animali morti è stato un ciclista di passaggio. I due lupi giacevano a margine della strada all’estrema periferia di Lecce, ammassati l’uno sull’altro in posizione supina. L’uomo ha subito contattato la polizia municipale, per verificare e acquisire dettagli sul ritrovamento, anche perché il lupo è una specie protetta.

Avvelenati o forse uccisi con un fucile

Davide Rizzello, presidente provinciale delle guardie ambientali d’Italia, chiede chiarezza su quanto accaduto: “Auspichiamo che le autorità dispongano l’esecuzione dell’autopsia, per verificare le cause della morte dei due animali”, spiega. “Temiamo che possano essere stati avvelenati oppure addirittura uccisi, dal momento che presentavano tante piccole ferite sull’addome, che potrebbero essere state procurate anche da colpi di fucile”. “Qualora fosse successo che i due lupi abbiano fatto danni in qualche struttura, non è ammissibile che qualcuno possa essersi fatto giustizia da solo“.