Lupo attacca marito e moglie a Vasto: lei si salva salendo su una ringhiera, lui su un albero

Alcune sere fa, a Vasto (Chieti), moglie e marito sono stati attaccati da un lupo mentre passeggiava per strada. L’episodio è avvenuto in via Perth. La coppia è stata salvata da alcuni amici accorsi dopo aver sentito le urla.

Coppia inseguita da un lupo a Vasto

L’animale si trovava nel vialetto che la coppia stava percorrendo. La donna, spaventata, ha iniziato ad urlare ed è corsa via. A quel punto l’animale si è lanciato all’inseguimento. La donna ha cercato di scavalcare una ringhiera per sottrarsi all’attacco mentre l’uomo ha iniziato a sua volta a urlare per attirare l’attenzione del lupo, che immediatamente ha iniziato a correre verso di lui. L’uomo si è rifugiato su un albero. A salvare la coppia sono stati gli amici che li avevano ospitati a cena. Questi hanno raggiunto la coppia in pericolo con un’auto facendola salire a bordo. La sequenza è durata pochi minuti ma le vittime dell’aggressione sono ancora sotto choc.

Le parole dell’esperto

“Non tutti quelli avvistati sono lupi, ma questo non vuol dire che non ce ne siano, dal momento che sono stati segnalati ripetutamente lungo la costa da Teramo a Vasto”, ha precisato Massimo Pellegrini, laureato in Scienze naturali e faunista, che sottolinea: “Si tratta di un fenomeno naturale, perché quando la popolazione aumenta, si espande naturalmente. Se si incontra un lupo mentre si porta a passeggio un cane di piccola taglia, può esserci pericolo per il cane, perché è facile che il lupo lo attacchi e lo uccida per motivi alimentari – dice Pellegrini -. Ma oggi il lupo non rappresenta un problema per una persona adulta come per un cane di grossa taglia. Mentre, e questo lo dico con molta cautela, potrebbe essere un pericolo per i bambini: non è mai successo che un lupo abbia assalito un bimbo finora, ma non possiamo escluderlo in maniera assoluta, perché in altri posti del mondo accade, quindi su questo l’attenzione va mantenuta alta”.

