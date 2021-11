Luserna San Giovanni, incendio in palazzina in via Tegas. Ferite due persone. Rischio di ulteriori esplosioni (foto d’archivio Ansa)

Due persone sono rimaste ustionate in un incendio divampato in una palazzina di due piano a Luserna San Giovanni, Torino. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato generato dallo scoppio di una bombola del gas. Sul posto, in via Tegas, sono intervenute alcune squadre vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Le prime notizie

Sono in corso accertamenti sulle cause dell’esplosione, l’ipotesi più probabile è la fuga di gas. A fine ottobre nella vicina Pinerolo nello scoppio della loro cucina sono morti due anziani coniugi, Maria Rosa Fiore, di 84 anni, e Dario Lisdero, di 74. Nell’inchiesta sull’esplosione sono indagati i due operai che pochi giorni prima avevano montato la cucina.

Vicenza, incendio in una casa a Montecchio Precalcino: morti un uomo e il suo cane

Un uomo e il suo cane sono morti nell’incendio di un’abitazione avvenuta stamani a Montecchio Precalcino (Vicenza). Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo dell’uomo, ancora da identificare, e quello del suo cane, completamente carbonizzati. Il rogo è divampato intorno alle 5.30 del mattino. A lanciare l’allarme un automobilista che ha notato le fiamme che avvolgevano l’abitazione, nella località Levà. Tutta ancora da chiarire la causa del rogo. Sul posto hanno lavorando cinque squadre dei pompieri, il Suem 118 e i Carabinieri