Lutto in casa Zingaretti: morta la mamma di Nicola e Luca

Si è spenta questa mattina, 8 ottobre, Emma Di Capua, 86 anni, mamma del segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dell’attore Luca e di Angela. La donna era malata da tempo.

Emma di Capua, scrive Il Foglio, proveniente da una famiglia ebraica romana, riuscì a 7 anni a rifugiarsi in un convento per sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Il 16 ottobre del 1943 i nazifascisti si presentarono a casa di Angelo Di Capua, bisnonno degli Zingaretti, a Monteverde Vecchio. Emma però non era in casa.

“Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo. Non siamo ebrei, se non nelle radici culturali, perché non lo era nostra nonna materna, e quindi non lo è nostra madre. Anzi, come in molte famiglie romane, anche nella nostra c’è un incontro fecondo di radici ebraiche, cattoliche e cultura laica: diversi orientamenti che hanno convissuto e si sono contaminati senza mai entrare in conflitto fra loro e arricchendosi. Ma ai nazifascisti questo poco importava”, avevano ricordato i fratelli Zingaretti qualche anno fa in una lettera a Repubblica in occasione del 70esimo anniversario dell’accaduto. (fonte IL FOGLIO)