MODENA – Antonella Barbieri rischia l’ergastolo per aver ucciso i suoi figli di 2 e 5 anni. La madre di Luzzara dopo aver commesso l’infanticidio e aver tentato il suicidio è stata ricoverata in ospedale, dove in un primo momento ha rifiutato le cure. Alla fine la Barbieri ha deciso di farsi curare e ora emergono particolari sul suo stato di salute mentale. La donna ha un passato di problemi psicologici, tanto da essere ricorsa a cure nei mesi scorsi, ed essersi rivolta persino ad un esorcista che la aiutasse.

Gli investigatori in questi giorni hanno ricostruito quanto accaduto nella casa di Luzzara. La donna ha prima soffocato nel letto matrimoniale la figlia di 2 anni Kim, poi ha preso il figlio di 5 anni, Lorenzo Zeus, e l’ha portato con sé in campagna dove l’ha ucciso con un coltello da cucina, prima di tentare il suicidio. Ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio con un coltello nell’addome, la Barbieri ha dapprima rifiutato le cure. Poi dopo aver ricevuto supporto psicologico, ha iniziato a farsi curare e a collaborare, scrive La Gazzetta di Modena:

“L’ultima accusa è porto abusivo d’arma, riguardante il coltello usato dalla madre prima contro il figlio e poi contro di sè. In udienza il pm Pantani chiederà – domani – la misura cautelare in carcere della donna, in precedenza verrà interrogata la madre assassina (difesa dall’avvocato Federica Ghesini) ammesso che riesca fisicamente ad affrontare l’interrogatorio. Sinora Antonella ha fatto intendere – sia ai medici (in reparto) che agli inquirenti (nel breve interrogatorio, interrotto per le gravi condizioni della 39enne) di essere la responsabile di quanto accaduto. Tornando all’udienza, poi spetteranno due decisioni al gip Giovanni Ghini: in prima battuta sulla misura cautelare e poi sulla competenza delle indagini: i delitti sono avvenuti in due province diverse e sinora il pm Pantani ha collaborato con il collega mantovano Andrea Ranalli.

Con un quadro accusatorio così pesante Antonella Barbieri ha l’ergastolo come probabile pena da espiare, a meno che non venga provato che la 39enne non era capace d’intendere e di volere al momento dell’uccisione dei due figli. Un versante, quest’ultimo, più che aperto (è il movente) e non è difficile pensare che verrà chiesta più avanti una perizia psichiatrica sulla donna, anche perché il suo disagio psicologico era emerso nei mesi scorsi, a tal punto che aveva affrontato delle cure nell’ospedale di Pieve di Coriano (da cui era stata dimessa il 9 ottobre) per poi essere seguita, a Suzzara, dal centro psicosociale.

Per quanto riguarda le condizioni di salute della 39enne, la ferita al torace sta migliorando e l’operazione, al momento, non sembra necessaria. Ora la donna collabora con i medici e accetta le cure. Una “svolta” su cui ha di certo avuto un peso il supporto psicologico fornito alla donna sin da giovedì sera, cioè dal momento in cui è stata ricoverata al Santa Maria”.