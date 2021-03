Più di una trentina di animali sono stati rubati e uccisi nella fattoria didattica “Il giardino dei nonni” a Maccarese, sul litorale romano. A denunciarlo su Facebook il curatore della struttura, Riccardo Di Giuseppe: “Hanno ucciso e portato via quasi tutti gli animali. Tutte le galline, le faraone, i porcellini D’india, Lola la capretta… Hanno tagliato le reti… Sto veramente male”. Ora indagano i carabinieri.

Animali rubati e uccisi in una fattoria didattica a Maccarese

Il tutto è avvenuto nella serata di giovedì. Tra le ipotesi, quella di un raid a scopo di furto e si indaga se ci possano essere stati episodi analoghi di recente. “Non ho mai ricevuto minacce, credo sia stata una vera razzia per furto – riferisce il responsabile della fattoria – Ho trovato tracce che diversi animali sono stati uccisi sul posto e poi portati via. Ho trovato le reti tagliate, molti box aperti, uno scempio. Hanno portato via anche Lola, la capretta di mia figlia. Si sono salvati due galli, i maialini e delle anatre. Ma, forse, sono stati disturbati e non sono riusciti a portarli via come gli altri”.

Molte le attestazioni di sdegno e solidarietà, dal sindaco di Fiumicino agli amici, passando per semplici cittadini che hanno appreso la notizia. “Sono commosso – dice Riccardo Di Giuseppe – mi hanno già portato due galline e due conigli, per far riprendere l’attività. Io chiaramente vado avanti e continuerò a raccontare le storie belle del giardino e come i progetti prendono vita”.