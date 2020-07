Macchia d’Isernia, incidente sulla statale 85: morto 39enne.

Un 39enne di Prata Sannita, Caserta, è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla statale 85 in provincia di Isernia, al bivio per Macchia d’Isernia.

Si tratta del quarto morto in tre giorni in Molise per incidenti stradali.

Secondo quanto racconta isnews.it, un furgone Ducato, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda.

A14, mezzo pesante con escavatore urta cavalcavia: chiuso tratto tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio Fermo

Un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia.

Per questo dalle 10 di oggi, martedì 28 luglio, sull’autostrada A14 è chiuso il tratto Porto Sant’Elpidio-Porto San Giorgio Fermo in direzione Pescara.

Tutto è avvenuto al chilometro 277.

Traffico interdetto sul cavalcavia e sul tratto autostradale in attesa del completamento di verifiche di sicurezza da parte di società esterne specializzate.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda all’interno del tratto chiuso e un km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio.

Rallentamenti sulla SS16, dove il traffico si è riversato prima di rientrare in A14 a Fermo.

Incidente sulla A14, illeso l’autista: bloccato il passeggero

L’autista, un albanese residente a Rimini secondo le prime ricostruzioni, è uscito illeso dall’incidente, mentre è andata peggio al passeggero, rimasto incastrato nella cabina di guida.

I pompieri sono poi riusciti a liberare l’uomo.

Il personale del 118, intervenuto con l’elimedica giunta da Bologna, ha poi preso in cura il passeggero. Il ferito, infatti, è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena, non in pericolo di vita. (Fonti: IsNews, Ansa, FanPage).