Non ce l’ha fatta Andrea, è deceduto dopo una settimana di agonia il 41enne di origini brasiliane trovato in fin di vita poco più di una settimana fa, nel centro storico di Macchia d’Isernia. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Erano stati alcuni passanti a dare l’allarme. L’uomo era privo di sensi con gravi lesioni sul corpo davanti all’abitazione dove, un tempo, vivevano anche i suoi genitori, entrambi scomparsi da tempo.

La morte dell’uomo a Macchia d’Isernia

Il 41enne è morto una settimana dopo il ricovero in rianimazione all’ospedale Veneziale di Isernia. Le ferite riportate sul corpo potrebbero essere compatibili anche con un pestaggio, ma al momento i contorni della vicenda sono ancora avvolti dal mistero e tutte le piste restano in piedi, compresa quella di un incidente, come un caduta dal balcone. Solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso. “E’ una vicenda che tocca tutti noi – afferma il sindaco Giovanni Martino – e questi sono momenti di particolare tristezza per la scomparsa di questo ragazzo. Esprimo cordoglio a nome di tutta la nostra comunità”.