MACERATA – Sono dieci le scosse di terremoto che si sono registrate nelle ultime 24 ore in provincia di Macerata.

La più forte, di magnitudo 3,4, è stata registrata alle 15,24. Tutte e dieci le scosse hanno come epicentro Pieve Torina, Monte Cavallo e Muccia, il comune nel maceratese dove solo due giorni fa, dopo un terremoto di magnitudo 4,6 è crollato un campanile di una chiesa del ‘600.

È il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, a fare il punto della situazione. “Come si sa, la scossa di due giorni fa si inserisce in una lunga sequenza in atto da mesi e destinata a perdurare. Abbiamo appena fatto il punto con i sindaci per verificare l’entità dei danni, concentrati nello specifico a Pieve Torina. Si è già provveduto a rimediare ai disagi intercorsi in due delle casette, dove i pensili non erano stati adeguatamente agganciati e sul posto sono già stati individuati dal Comune gli alloggi per i sei nuclei familiari sfollati, salvaguardando chiaramente l’incolumità delle persone. Che ci sia apprensione in generale è naturale, ma ciò che conta è sapere in che case si vive. Colgo l’occasione per chiarire che nelle casette si può stare tranquilli, mentre nelle altre abitazioni, inevitabilmente, bisogna verificare le reali condizioni di agibilità”.