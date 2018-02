ROMA – “Luca Traini come Breivik. Riconosciuto il vizio parziale di mente”. A paragonare l’autore della tentata strage di Macerata con quello della strage in Norvegia è proprio l’avvocato di Luca Traini, a La Zanzara su Radio 24.

L’avvocato quindi prosegue: “Traini leghista? No, fu amore estivo di un mese. E’ stato un riempilista. Tanta gente mi chiama per solidarietà con Traini, significa che un problema con l’immigrazione esiste. Lui dice che non ha sparato per uccidere, altrimenti lo avrebbe fatto. Cercherò di portarlo fuori dal carcere”.

Intanto un boom di adesioni all’anagrafe antifascista seguita alla tentata strage di Macerata da parte di Luca Traini che ha aperto il fuoco contro bersagli umani tutti di colore