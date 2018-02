MACERATA – Ecco i nomi dei sei migranti feriti a Macerata da Luca Traini: Mahamadou Toure, 28enne maliano, è stato il primo ad essere colpito ed è ricoverato in rianimazione con un ematoma al fegato. Jennifer Otioto, nigeriana di 29 anni, abita a Macerata da due mesi ed è l’unica vittima donna.

Dalla stessa nazione arriva il 26enne, Gideon Azeke, che è stato colpito ad una gamba. Diverse fratture alle costole e una contusione polmonare per il 20enne ghanese Wilson Kofi. Festus Omagbon, 32enne nigeriano, ha riportato una lesione vascolare al braccio destro, mentre il 23enne del Gambia Omar Fadera è stato colpito solo di striscio.

Ora Luca Traini, 28 anni e originario di Tolentino, dovrà rispondere di tentato omicidio per il ferimento di 6 persone, di cui due gravi. Una mattinata di follia, con la città sprofondata nel panico per quell’uomo a bordo di un’Alfa nera che sparava contro la gente in strada in pieno giorno. I carabinieri che sono riusciti ad arrestarlo hanno detto di aver provato un “grande senso di liberazione”: “Per la città e anche per noi: siamo due genitori. E’ andata bene così”.