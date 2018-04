MACERATA – “Spacca la testa al pupazzo raffigurante Mussolini appeso a testa in giù e vinci le caramelle”. L’invito ai bambini armati di bastone è arrivato ieri, giovedì 26 aprile, come riportano alcuni media locali, in piazza Battisti a Macerata nel giorno delle celebrazioni per la Liberazione del 25 aprile, per iniziativa di Antifa.

Da un lato c’erano tappetini stesi per un’esibizione sportiva, dall’altro una specie di rievocazione di Piazzale Loreto ma con protagonisti dei bimbi che al posto di una pignatta dovevano colpire la testa del fantoccio raffigurante il Duce appeso a testa in giù.

Poi il pupazzo, in divisa fascista, è stato sostituito da un altro, stavolta con una maglia nera e una croce celtica sul petto, forse per richiamare la figura di Luca Traini, autore della sparatoria xenofoba contro migranti per le vie di Macerata per vendicare l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro.

Il tutto è stato condannato dall’amministrazione comunale, che ha dichiarato di essere estranea alla raffigurazione, rigettando ogni responsabilità.

È stata “una messa in scena indegna – ha commentato il sindaco Romano Carancini a nome dell’intera giunta – È una provocazione inaccettabile per la nostra comunità che tradisce il vero senso della Festa del 25 aprile, infanga il significato stesso dell’antifascismo e fa male alla città”. “Abbiamo comunicato alla Digos, su richiesta della stessa, le circostanze dei fatti e trasmesso i documenti al fine di accertare le eventuali responsabilità, rispetto alle quali l’amministrazione si riserva ogni azione”.