MACUGNAGA – Un uomo è morto nell’incendio di un’abitazione a Macugnaga, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Le fiamme sono divampate nella notte tra giovedì e venerdì 12 gennaio attorno alle 4,30 a Pecetto, una frazione di Macugnaga.

Per l’uomo – un villeggiante milanese sulla sessantina che trascorreva lunghi periodi a Macugnaga – non c’è stato nulla da fare. Sono ancora in corso le fasi di riconoscimento della vittima.