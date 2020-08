Madame Furto arrestata di nuovo: dovrà scontare 19 anni di carcere (In foto Sofia Loren nel film Ieri, oggi e domani)

Nuovo arresto per Madame furto, la 34enne bosniaca tristemente nota a Roma per la sua lunga carriera di borseggiatrice. Dovrà scontare 19 anni di carcere.

Per oltre 20 anni Madame Furto è riuscita sistematicamente ad evitare il carcere. La donna, specializzata in borseggi ai danni di pendolari e turisti nelle stazioni della metro a Roma, era particolarmente abile nel violare le misure restrittive cui nel tempo è stata sottoposta.

Una molteplicità di condanne che negli anni si sono accumulate per le continue interruzioni, a seguito di reati di evasione accompagnati a lunghi periodi irreperibilità.

E poi per le ricorrenti gravidanze: con otto figli e un nono in arrivo è riuscita ad ottenere rinvii provvisori nell’esecuzione di pena. Un po’ come Sofia Loren nel film Ieri, oggi e domani.

Questa volta, però, lo stratagemma non è servito per sottrarsi alla cattura. Rintracciata presso il campo nomadi di Castel Romano la borseggiatrice sempre incinta è stata arrestata dai carabinieri e condotta presso il carcere di Roma Rebibbia, dove dovrà permanere per i prossimi diciannove anni. (Fonte: Agi).