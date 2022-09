Maddaloni (Caserta), 16enne accerchiata in piazza e picchiata da un coetaneo (foto ANSA)

Un bruttissimo episodio si è consumato sabato sera a Maddaloni, comune in provincia di Caserta. In una delle zone frequentate da i giovani della città, piazza Ferraro, una ragazza di 16 anni è stata picchiata da un suo coetaneo. Pare che la vittima fosse stata praticamente accerchiata da un gruppo di ragazze mentre il giovane la colpiva.

Maddaloni, 16enne accerchiata e picchiata

Il pestaggio è avvenuto poco prima della mezzanotte, quando l’adolescente, prima è stata accerchiata da un gruppo di coetanee, poi picchiata da un ragazzo. Le motivazioni che hanno portato alla violenza, non sono ancora note, ma potrebbe essere l’ennesimo episodio legato alle baby gang, che si affrontano per strada, specialmente nei giorni del weekend.

La 16enne è stata soccorsa dai carabinieri e dal personale dell’ospedale di Caserta, che l’ha portata al pronto soccorso per i medicamenti necessari, rilasciandola con una prognosi di 10 giorni; ma intanto i militari dell’Arma stanno proseguendo le indagini per far luce sulla violenza.

Non il primo episodio

All’arrivo dei militari, la tensione in strada era altissima, perché erano arrivati anche i genitori ed il fratello del ragazzo che ha picchiato la sedicenne. Un altro episodio simile, era già avvenuto, la settimana precedente.