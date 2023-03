Il corpo di una madre di 94 anni quello del figlio di 61 anni trovati questa mattina in un appartamento di via del Labaro, nella zona di Prima Porta a Roma. Il cadavere della anziana donna era sul letto e accanto è stato trovato un fucile. Il corpo dell’uomo era a terra. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia allertare dai vicini per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento. Al lavoro la Scientifica e gli agenti del commissariato Flaminio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi anche quella dell’omicidio-suicidio.

