Case in vendita a un euro: anche il borgo medievale di Maenza, in provincia di Latina, aderisce all’iniziativa per recuperare le case abbandonate e ripopolare il centro storico.

Il comune ha messo in vendita i primi due immobili disponibili al prezzo simbolico di un euro. Si tratta di immobili che, per ovvie ragioni, sono da ristrutturare, se non inagibili.

Il sindaco Claudio Sperduti ha pubblicizzato più volte la proposta sui social anche con dei video dei due appartamenti in vendita. Sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni oltre ai pdf dei documenti delle case e qualche foto.

Case un euro a Maenza, come fare

Per chi fosse interessato, conviene affrettarsi: la proposta scade proprio oggi, 28 agosto. Ma non tutto è perduto: per chi non dovesse fare in tempo, il Comune di Maenza preparerà altre offerte.

Come per le altre iniziative di “case a un euro”, in seguito all’acquisto dell’immobile, i nuovi proprietari si impegnano a procedere alla ristrutturazione entro i tre anni successivi.

La domanda di acquisto va infatti presentata allegando un progetto descrittivo degli interventi che si intendono fare sull’immobile. L’acquirente si obbliga a stipulare anche una polizza fideiussoria a favore del Comune di Maenza (LT) dell’importo minimo di 5.000 euro avente validità di 3 anni.

Maenza, borgo medievale a 110 km da Roma

Maenza si trova a 358 metri sul livello del mare e a soli 110 km da Roma: si tratta di un borgo di origini medievale rimasto pressoché intatto con stradine e vicoli che si stringono attorno alla rocca, passaggi aerei case-torri e Loggia Mercanti.

Il Castello Baronale a pianta quadrata con quattro torri spicca in cima alla collina. Recentemente ristrutturato, il castello ospitò anche il santo Tommaso D’aquino.

Maenza dista circa 15 km dal Mar Tirreno e gode di un clima mite per questo. Alle sue spalle distese di faggeti e castagneti faranno gli gioia per gli amanti del trekking e della natura.